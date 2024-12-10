До України циклон принесе дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня

На заході та півночі можливі ожеледь та налипання мокрого снігу

В Україні 11 грудня буде волога та хмарна погода через вплив циклону та атмосферних фронтів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, по всій країні йтиме мокрий сніг і дощ, а на заході та півночі можливі ожеледь та налипання мокрого снігу. Це призведе до погіршення видимості та ускладнить ситуацію на дорогах, тому водіям слід проявити особливу обережність.

Температура повітря вдень і вночі триматиметься близько нуля, у південних регіонах очікується від +4 до +9 градусів, а в Криму температура може досягти +12 градусів.

У Києві в середу також буде дощ із мокрим снігом, температура вдень залишатиметься близькою до нуля.

З 12 грудня опади зменшаться, але температура знизиться ще більше. З 13-14 грудня більшість областей України охопить сильне похолодання з морозами. Тому не забувайте про теплі шапки та шкарпетки! Тепліша погода повернеться з 15 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принесе січень і лютий 2025 року. Синоптики розповідали про зимові сюрпризи.

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