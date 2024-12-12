До України йде відчутне похолодання. Синоптики попередили і про ожеледицю на дорогах, і про сильний вітер.

Які температурні показники підготувала нам погода на сьогодні і що очікувати від неї найближчими днями – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: НА УКРАЇНУ СУНУТЬ МОРОЗИ! Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах!

До України йде похолодання

Дощу та снігу більше не буде. Оскільки така погода, яку ми бачили напередодні, не дуже подобається багатьом нашим громадянам - сиро, пронизливий вітер, ляпає з неба і з калюж, слизько і сіро - то копняка циклону дасть західний антициклон, який вижене опади за межі України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, сьогодні вдень у більшості областей України буде без істотних опадів.

"Температура повітря вночі становитиме 0-4 градуси морозу, на півдні від 1 морозу до 3 тепла. А протягом дня четверга очікується від 3 морозу до 3 тепла. Увага! Вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає. тому на дорогах ставатиме дуже слизько! Ожеледиця! Будьте ось вже із сьогодні-завтра особливо уважними до взуття, переходів, тротуарів, не вискакуйте перед машиною, як прудконогий заєць, у темряві ходіть уважніше, виходьте на важливі зустрічі заздалегідь, щоб розрахувати час на повільнішу ходу. Ну, тут можете і на неважливі зустрічі виходити раніше - бо в нас зараз якийсь тренд обов'язково запізнюватися, забуваючи про те, що ви в русі, в дорозі і встигли зайвий раз по квартирі крутнутися, а хтось стоїть, чекає вас на дощі чи морозі.", – написала Діденко.

До речі, про мороз. Із 13-го грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання! У Києві сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0-2 градуси морозу. У столиці 13-14 грудня похолоднішає до помірних морозів. І також дуже уважними будьте на дорогах та тротуарах - ожеледиця посилюється.

"Словом, можна вигуляти рукавички без пальців, немодні шуби, провітрити килими і пухові ковдри і старатися не перемерзати від незвички морозного повітря."

Про те, що найближчим часом в Україні очікується похолодання повідомили і в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на цей тиждень зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, найближчим часом погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками. У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 °С, на крайньому півдні місцями +5…+7 °С. А у п'ятницю, 13 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, у Карпатах -7...-12 °С; вдень -3...+2 °С. Також стало відомо, якою буде погода вихідними.

Яким буде січень та лютий

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні стане січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C. Найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до –18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 року на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня температура повітря буде додатною — +1... –2˚С градуси й вище, а на північному сході до –3…–4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Якою буде погода взимку

Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. Українцям слід очікувати на морози до -20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні.

Якою буде погода на Різдво

За словами Щедріна, цьогоріч Різдво та Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини.

А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня.

Що вдягати, аби не мерзнути

Важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Новий рік – без снігу?

На минуле Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за +10 градусів. Цього року, кажуть синоптики, ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус –2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Раніше йшлося про те, що Україну накриють мокрий сніг та дощ. Ось такі сюрпризи підготувала нам погода на сьогодні. Синоптики розповіли, що через хмарність та опади 11 грудня дуже погіршиться видимість. А вже за кілька днів в більшості областей очікується ще й похолодання.

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