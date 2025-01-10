Оккупанты атакуют Запорожье беспилотниками: есть раненые

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины.
Оккупанты массово обстреливают Запорожье БпЛА. В результате атаки есть раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
"Предварительно известно о двух раненых — 39-летнем мужчине и 56-летней женщине", — говорится в сообщении.
По словам Федорова, медики доставляют пострадавших в больницу.
Он призвал граждан быть в безопасности до отбоя.
Напомним, в результате авиаудара по Запорожью 8 января возросло количество пострадавших.
Читайте также: