Оккупанты атакуют Запорожье беспилотниками: есть раненые

Оккупанты массово обстреливают Запорожье БпЛА. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Предварительно известно о двух раненых — 39-летнем мужчине и 56-летней женщине", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, медики доставляют пострадавших в больницу.

Он призвал граждан быть в безопасности до отбоя.

Напомним, в результате авиаудара по Запорожью 8 января возросло количество пострадавших.

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