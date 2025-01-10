В Украине на фронте погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов

В Украине на фронте погиб боец Интернационального легиона ВСУ Эдгар Платонов.

Об этом сообщает латвийская армия в Facebook.

"Выражаем глубокие соболезнования семье воина-добровольца Эдгара Платонова, погибшего в Украине. Военнослужащий погиб в прошлом году, 25 декабря, самоотверженно борясь с российской оккупационной армией в Новоегоровке Луганской области в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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По данным Минобороны Латвии, Эдгар Платонов присоединился к ВСУ добровольцем. В Вооруженных силах Латвии раньше не служил, передает Delfi.

Ранее – в октябре 2023-го – погиб еще один доброволец из Латвии Виталий Смирнов. Это произошло в районе Лимана в результате атаки российского дрона.

Напомним, на фронте погиб офицер ВСУ, морской пехотинец Андрей Кузьменко, мужчина журналистки "Новинарні" Анастасии Федченко. Супруги ожидали пополнения — Анастасия беременна.

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