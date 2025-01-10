Создать плацдармы для дальнейших атак: эксперт рассказал о планах россиян на 2025 год

Захватчики будут пытаться и дальше захватывать новые территории Украины.

В 2025 году оккупанты планируют создать три ударных плацдарма, которые будут направлены на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Radio NV".

По его словам, первым плацдармом будет направление от Лимана.

"Я думаю, что стоит нам очень внимательно наблюдать за процессами, которые происходят не только на Северском выступлении, а также и на Лиманском направлении и в направлении на Купянск", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что россияне начинают формировать удобную логистику на этом направлении.

Захватчики будут пытаться наступать в сторону Купянска, для этого они создали плацдарм на западном берегу реки Оскол.

"Враг будет дальше продвигаться через Времен Яр на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. И это наиболее удобный плацдарм для проведения наступательных действий", – отметил Селезнев.

Сейчас сложная ситуация сейчас и в самом Временном Яру, и южнее его. Поэтому, по словам эксперта, враг будет пытаться формировать плацдарм через Константиновку и дальше на Краматорск и Славянск.

Напомним, до Покровска Донецкой области от линии фронта до окраин города остается два километра. Ситуация в городе остается сложной.

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