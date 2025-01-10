Зеленский назвал "больное желание" Путина: чего хочет диктатор

Зеленский уверен, что если Путина не остановить, он точно придет в Европу.

Переговоры без гарантий безопасности и отказ от оккупированных украинских территорий привлечет Путина к новой войне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Путину должно быть больно и драгоценно за эту войну. Он и его народ должен чувствовать, почему в следующий раз не нужно идти с новой волной войны. Что будет очень больно, если они сделают такие шаги. А если просто сегодня сесть за стол переговоров и отдать территории Путину, он будет просто потирать руки и готовиться к новой войне", – убежден глава государства.

Зеленский уверен, что если диктатора Путина не остановить сейчас, то он точно нападет на другие европейские государства.

"Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли и которого никто не может победить. Это его больное желание. Поэтому мы постоянно подчеркиваем — нельзя просто уступать Путину, нельзя признавать оккупацию территорий. Иначе он пойдет. далее, на другие государства. Его цель — влиять полностью на Европейский континент. И вы это увидите", – подытожил президент Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал действия, демонстрирующие слабость "фюрера" Путина.

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