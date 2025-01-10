Зеленський назвав "хворе бажання" Путіна: чого прагне диктатор

Зеленський певен, що якщо Путіна не зупинити, він точно прийде до Європи.

Перемовини без гарантій безпеки і відмова від окупованих українських територій заохотить Путіна до нової війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

"Путіну має бути боляче та дороговартісно за цю війну. Він і його народ повинен відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни. Що буде дуже боляче, якщо вони зроблять такі кроки. А якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин і віддати території Путіну, він буде просто потирати руки і готуватися до нової війни", – переконаний глава держави.

Зеленський певен, що якщо диктатора Путіна не зупинити зараз, він точно нападе на інші європейські держави.

"Він точно прийде до Європи. Він хоче увійти в історію такою людиною, яка забирає землі і яку ніхто не може перемогти. Це його хворе бажання. Тому ми постійно підкреслюємо - не можна просто поступатися Путіну, не можна визнавати окупацію територій. Інакше він піде далі, в інші держави. Його ціль — впливати повністю на Європейський континент. І ви це побачите", – підсумував президент України.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав дії, які демонструють слабкість "фюрера" Путіна.

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