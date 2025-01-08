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На фронте погиб победитель "Танцуют все" Владимир Раков

На фронте погиб победитель "Танцуют все" Владимир Раков

На фронте погиб победитель "Танцуют все" Владимир Раков

Владимир Раков / Фото: stb.ua

Хореографа не стало 6 января.

На фронте погиб победитель талант-шоу "Танцуют все", украинский хореограф Владимир Раков.

Печальное известие сообщила подруга танцора Галина Пеха в своем Instagram. Владимира Ракова не стало 6 января. Хореограф-военный трагически погиб во время выполнения боевого задания. Танцору было всего 30 лет.

"6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега – Владимир Раков", — сообщила Пеха.

Погиб Владимир Раков / ©
Погиб Владимир Раков

Отметим, что Владимир Раков был профессиональным хореографом. Танцор прославился в 2013 году, когда стал участником шоу "Танцуют все", где впоследствии и одержал победу. После завершения сезона Владимир стал хореографом проекта. Раков участвовал в разных танцевальных конкурсах и работал актером в театре. Кроме того, хореограф снимался в клипах таких артистов, как Злата Огневич, Виталий Козловский, Настя Каменских, Дмитрий Монатик и другие.

Погиб Владимир Раков / ©
Погиб Владимир Раков

После начала полномасштабного вторжения Владимир Раков отправился защищать Украину от российских оккупантов. Танцор присоединился к рядам ВСУ в 2022 году.

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