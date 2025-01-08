На фронті загинув переможець "Танцюють всі" Володимир Раков

На фронті загинув переможець талант-шоу "Танцюють всі", український хореограф Володимир Раков.

Сумну звістку повідомила подруга танцівника Галина Пеха в своєму Instagram. Володимира Ракова не стало 6 січня. Хореограф-військовий трагічно загинув під час виконання бойового завдання. Танцівникові було всього 30 років.

"6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега – Володимир Раков", - повідомила Пеха.

Загинув Володимир Раков

Зазначимо, Володимир Раков був професійним хореографом. Танцівник прославився 2013 року, коли став учасником шоу "Танцюють всі", де згодом і виборов перемогу. Після завершення сезону Володимир став хореографом проєкту. Раков брав участь у різних танцювальних конкурсах та працював актором у театрі. Окрім того, хореограф знімався у кліпах таких артистів, як Злата Огнєвіч, Віталій Козловський, Настя Каменських, Дмитро Монатік та інших.

Загинув Володимир Раков

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Раков пішов захищати Україну від російських окупантів. Танцівник долучився до лав ЗСУ 2022 року.

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