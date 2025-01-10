В Україні на фронті загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

Боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ загинув у Новоєгорівці на Луганщині.

В Україні на фронті загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Едгар Платонов.

Про це повідомляє латвійська армія у Facebook.

"Висловлюємо глибокі співчуття сім'ї воїна-добровольця Едгара Платонова, який загинув в Україні. Військовослужбовець загинув минулого року, 25 грудня, самовіддано борючись із російською окупаційною армією у Новоєгорівці Луганської області у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

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За даними Міноборони Латвії, Едгар Платонов приєднався до ЗСУ добровольцем. У Збройних силах Латвії раніше не служив, передає Delfi.

Раніше – у жовтні 2023-го – загинув ще один доброволець із Латвії Віталій Смірнов. Це сталося у районі Лиману внаслідок атаки російського дрона.

Нагадаємо, на фронті загинув офіцер ЗСУ, морський піхотинець Андрій Кузьменко, чоловік журналістки "Новинарні" Анастасії Федченко. Подружжя очікувало на поповнення — Анастасія вагітна.

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