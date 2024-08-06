На війні з РФ загинув колишній оператор CBN

Під час обстрілу в місті Мирноград Покровського району Донецької області загинув колишній оператор телеканалу Вітер (CBN) з Кропивницького Володимир Чернишов.

Про це повідомила Верховна Рада.

За попередньою інформацією, він загинув від мінно-вибухової травми під час обстрілу.

"Володимир був відкритим, позитивним та доброзичливим. Місцями він мені нагадував велику дитину. Він мав ще так багато великих планів на майбутнє, які обірвала війна. Завжди боляче, коли гинуть наші захисники. Мені дуже прикро зараз розуміти, що його вже немає. Це великий біль для нас усіх, а особливо для усієї родини", - розповіла журналістка регіонального офісу телеканалу “Інтер” та кума полеглого воїна Олена Бринза.

Володимир Чернишов народився 22 березня 1971 року, навчався в середній школі № 32 та Центральноукраїнському національному технічному університеті. Він працював оператором на телеканалах TV-Центр, TTV та "Інтер". З 2019 по 2020 рік Чернишов був частиною команди телеканалу Вітер (CBN).

Нагадаємо, захищаючи Україну від агресора загину шеф-кухар с Херсона Сергій Пантак.

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