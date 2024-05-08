На фронті загинув відомий журналіст з Волині

Націоналіст та колишній головред "Правого Поступу" Олександр Машлай загинув на фронті.
Під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку 7 травня загинув військовослужбовець, колишній головний редактор видання "Правий Поступ" Олександр Машлай.
Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.
"Олександр виховувався у Пласті – Національній скаутській організації України, був активістом на Рівненщині та Волині, членом "Молодіжного Націоналістичного Конґресу", в 2004 році - співкоординатор громадянської кампанії "ПОРА" ("чорна") на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.
Від 2005 року Олександр Машлай був членом громадської організації "Національний Альянс", а також організатором та співорганізатором патріотичних молодіжних таборів, теренових ігор та заходів.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Машлай пішов добровольцем на фронт.
У Олександра залишились дружина та двоє синів.
За даними Інституту масової інформації, він став 80-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.
Нагадаємо, на війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся у стрій далі захищати Батьківщину.
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