Солодощі на городі: чи можна використовувати шоколад як добриво для рослин

Хоча це може здатися дивним, але деякі городники радять використовувати шоколад як добриво для підживлення рослин.

Завдяки шоколаду, кажуть фахівці, можна значно пришвидшити компостування, яке необхідне для підживлення рослин. При цьому існує кілька способів використання солодощів.

Про це для Mirror розповіла експертка Сара Лоусон.

Як вона зазначає, завдяки цукру, що міститься в шоколаді, мікроорганізми в компості живляться, пришвидшуючи процес розкладання. Однак, що зберегти компостну суміш, потрібно додати помірну кількість цього продукту.

Що потрібно робити з залишками шоколаду? Змішайте їх з великою кількістю води, щоб у вас вийшов такий собі слабкий "шоколадний" чай. Потім вилийте цю суміш на грядку або клумбу, щоб вона підвищила активність мікробів в ґрунті.

Якщо у вас лежить стара плитка шоколаду, термін придатності якої вийшов, можете натерти її на тертку, щоб створити ніби шар мульчі. Перемішайте його з іншими органічними добривами, а потім посипте під кущиками і рослинами.

Можете використовувати ці методи підживлення по черзі, щоб шоколадне добриво подіяло якнайкраще.

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