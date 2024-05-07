Сладости на огороде: можно ли использовать шоколад как удобрение для растений

Хотя это может показаться странным, но некоторые огородники советуют использовать шоколад в качестве удобрения для подкормки растений.

Благодаря шоколаду, говорят специалисты, можно значительно ускорить компостирование, необходимое для подкормки растений. При этом существует несколько способов использования сладостей.

Об этом для Mirror рассказала эксперт Сара Лоусон.

Как она отмечает, благодаря сахару, содержащемуся в шоколаде, микроорганизмы в компосте питаются, ускоряя процесс разложения. Однако, чтобы сохранить компостную смесь, нужно добавить умеренное количество этого продукта.

Что делать с остатками шоколада? Смешайте их с большим количеством воды, чтобы у вас получился этакий слабый "шоколадный" чай. Затем вылейте эту смесь на грядку или клумбу, чтобы она повысила активность микробов в почве.

Если у вас лежит старая плитка шоколада, срок годности которой истек, можете натереть ее на терку, чтобы создать слой мульчи. Перемешайте его с другими органическими удобрениями, а затем посыпьте под кустики и растениями.

Можете использовать эти методы подкормки поочередно, чтобы шоколадное удобрение подействовало как можно лучше.

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