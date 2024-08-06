До будинку Тома Генкса у Лос-Анджелесі увірвалися бандити

До будинку американського актора Тома Генкса, що розташований у Лос-Анджелесі, увірвалися бандити.

Про це повідомляє TMZ. Зазначається, що зірка Голлівуду разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон став жертвою пограбування. Грабіжники увірвалися до маєтку подружжя посеред білого дня, потрапивши в оселю завдяки розбитому вікну. Хоч і спрацювала сигналізація, однак це не завадило крадіям. На щастя, зловмисники обчистили лише гостьовий будиночок пари, а до основного дістатися не встигли.

Том Генкс з дружиною / Фото: Associated Press

Наразі невідомо, що саме зникло в Тома Генкса та на яку суму він зазнав втрат. Артист із дружиною ще має ретельно перевірити речі.

Поки що поліція нікого не заарештувала, а продовжує розслідувати злочин. Однак у правоохоронців є припущення, що це справа рук однієї з місцевих банд, які орудують в тому районі та обкрадають домівки.

Том Генкс з дружиною / Фото: Associated Press

Також відомо, що Том Генкс та його дружина не були цілями зловмисників, адже вони не перебували вдома, а проводили час за містом.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Брітні Спірс розповідала, як її будинок пограбували. Однак у випадку артистки це зробив хтось із робітників, які мали доступ до оселі.

Будинок Брітні Спірс обікрали: співачка розповіла, що в неї зникло

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