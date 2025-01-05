На війні загинув чоловік журналістки Анастасії Федченко

На фронті загинув офіцер ЗСУ, морський піхотинець Андрій Кузьменко, чоловік журналістки "Новинарні" Анастасії Федченко. Подружжя очікувало на поповнення — Анастасія вагітна.

Про це вона написала сама журналістка.

"Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало", — вона.

Засновник "Новинарні" та офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, що загиблий Андрій Кузьменко був частиною редакційної команди видання.

Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко одружилися наприкінці вересня 2023 року та поділилися світлинами у соцмережах. Журналістка зазначила, що шлюб із офіцером має особливості — їй доведеться "взяти під опіку" весь його підрозділ.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула одна людина. Найімовірніше, це журналіст із Великої Британії.

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