На войне погиб муж журналистки Анастасии Федченко

На фронте погиб офицер ВСУ, морской пехотинец Андрей Кузьменко, мужчина журналистки "Новинарные" Анастасии Федченко. Супруги ожидали пополнения — Анастасия беременна.

Об этом она написала сама журналистка.

"Я называла тебя любовью всей моей жизни. И так и есть. Мой лучший друг, защитник, моя опора. Отец нашего ребенка. Люблю тебя и всегда буду любить. В каком измерении ты бы ни был. Андрея не стало. И моего сердца не стало ", — она.

Основатель "Новинарные" и офицер ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что погибший Андрей Кузьменко был частью редакционной команды издания.

Анастасия Федченко и Андрей Кузьменко поженились в конце сентября 2023 и поделились фотографиями в соцсетях. Журналистка отметила, что брак с офицером имеет особенности — ей придется "заключить" все его подразделение.

Напомним, в результате ракетного удара по Краматорску погиб один человек. Скорее всего, это журналист из Великобритании.

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