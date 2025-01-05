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Поляк пытался вывезти из Украины лемуров и экзотических птиц (фото)

Поляк пытался вывезти из Украины лемуров и экзотических птиц (фото)

Фото : ГНСУ

На границе с Польшей был задержан микроавтобус с редкими животными.

На украинско-польской границе пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических животных.

Об этом сообщила пресс-служба ГСПУ.

Во время углубленного осмотра следовавшего в Польшу микроавтобуса были обнаружены лемуры и птицы. Водитель транспортного средства, гражданин Польши, не смог предоставить необходимые документы на перевозку этих животных.

Кроме того, мужчина попытался разрешить ситуацию взяткой в размере 1900 долларов США и 100 евро, предложив их пограничнику. Однако военнослужащий отказался от взятки, предупредив об уголовной ответственности.

Фото : ГНСУ / ©
Фото : ГНСУ
Фото : ГНСУ / ©
Фото : ГНСУ

Инцидент был поставлен в известность Национальной полиции для дальнейшего расследования.

Напомним, более полутора сотен экзотических змей и ящериц нелегально пытался вывезти в Польшу 23-летний украинец

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