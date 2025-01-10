Диалог между США и РФ: что известно о встрече Трампа с Путиным

Конкретики по поводу встречи пока нет.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении организовать встречу с кремлевским диктатором. По его словам, желание встретиться выразил Путин.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua

Трамп заявляет о встрече

Новоизбранный президент США заявляет о возможных переговорах с кремлевским диктатором.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", – сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Как сообщает пишет Reuters, дата встречи неизвестна.

Политолог, политконсультант, кандидат философских наук Андрей Городницкий в эфире КИЕВ 24 рассказал, что Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы.

По словам политолога, Трамп прекрасно понимает, что разговаривать с позиции слабости с Путиным не о чем.

"Он будет говорить с Путиным тогда, когда у него в кармане будет огромный запас санкций. Когда будет огромный запас угроз и стратегический план по уничтожению экономического процветания РФ", – отметил Городницкий.

Кремль о готовности к переговорам

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать имеющиеся проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", — заявил Песков.

Песков добавил, что никаких подробностей относительно встречи нет, вероятно, движение начнется, когда Трамп вернется в Белый дом.

Ранее Песков говорил, что Путин не собирается встречаться с Трампом.

ООН будет приветствовать диалог США и РФ

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН будет приветствовать любой диалог между Россией и США, передает news-pravda.

"Мы видели сообщения, которые, как я думаю, поступают как с американской, так и с российской стороны. [Мы будем] приветствовать любой диалог между Соединенными Штатами и Россией, как только [Дональд Трамп] официально вступит в должность", — заметил Дюжаррик.

В МИД Украины отреагировали

Представитель МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 10 января отметил, что Трамп ранее сообщал о намерениях встретиться с российским диктатором, поэтому ничего нового в этом нет.

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим. Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны", – рассказал спикер МИД.

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По его словам, Украина прежде всего ожидает встречи "президента Трампа и президента Зеленского".

Таким образом, Тихий сообщил о подготовке к украинско-американским контактам на самом высоком уровне сразу после инаугурации Трампа.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед любыми возможными переговорами с Россией по завершению войны он прежде всего планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом, как совместно остановить Путина.

В интервью подкастеру Лексу Фридману он отметил, что позиция Украины в обсуждениях должна быть ключевой для европейских партнеров, поскольку война идет на украинской территории и Украина имеет право на самый громкий голос в этих переговорах.

Глава государства убежден, что кремлевский диктатор не хочет садиться с ним за стол переговоров.

Путин будет искать какие-либо зацепки и выдвигать нереальные условия, чтобы сделать невозможным начало переговоров с Украиной.

Ранее Зеленский отмечал, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, которая базируется на гарантиях безопасности.

Что говорят эксперты

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что если встреча Трампа и Путина будет без Украины – это может иметь серьезные последствия для Киева.

Эксперт убежден, что встреча все-таки состоится без участия украинской стороны.

Шамшур отмечает, что американский политик придерживается концепции, согласно которой "большим разрешено больше, чем всем остальным". Эту позицию Трамп демонстрировал как во время своей первой каденции, так и во время избирательной кампании. договоренности за счет Украины.

"Для Трампа главными являются не интересы Украины, а его собственные интересы, интересы его политического движения и его видение роли США в мире", – объясняет Шамшур.

Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network, считает, что Трампу следует понять, что ведение переговоров с россиянами — это бесполезная трата времени.

Эксперт считает, что у оккупантов есть окно возможностей до 20 января, именно до инаугурации Дональда Трампа.

Михаил Самусь считает, что сейчас российские захватчики будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте.

Кроме того, эксперт отметил, что кремлевский диктатор будет "максимально тянуть переговоры с Трампом, пытаясь все-таки добиться, например, оккупации Покровска".

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В свою очередь директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, как нужно вести переговоры с Путиным.

Он отмечает, что в отношениях с президентом РФ нельзя проявлять слабости, поскольку хозяин Кремля постоянно ищет возможности для устрашения.

По словам Бернса, новой администрации Дональда Трампа, готовясь к переговорам по Украине, нужно думать о том, как обеспечить достаточно рычагов влияния, чтобы эти переговоры проходили не только на условиях Путина.

Когда могут начаться переговоры

Однако, как пояснил экспосол Украины в США Валерий Чалый высказался по поводу вероятных переговоров с Путиным.

Он отметил, что на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп отметил, что в течение трех-шести месяцев может состояться разговор с главой Кремля.

Он добавил, что новоизбранный президент США не считает уместным проводить ее до 20 января.

Работающий в России корреспондент Sky News Ивор Беннетт считает, что до 9 мая Кремль будет надеяться завершить переговоры по Украине. Также он уверен, что в 2025 году могут прекратиться боевые действия, а конфликт будет заморожен.

Напомним, в администрации Байдена отметили, что Украина и Россия не готовы к переговорам.

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