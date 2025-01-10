Діалог між США та РФ: що відомо про зустріч Трампа із Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. За його словами, бажання зустрітися висловив Путін.

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Трамп заявляє про зустріч

Новообраний президент США заявляє про ймовірні переговори з кремлівським диктатором.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", – сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Як повідомляє пише Reuters наразі дата зустрічі невідома.

Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький в етері КИЇВ 24 розповів, що Трамп говоритиме з Путіним із з позиції сили.

За словами політолога, Трамп прекрасно розуміє, що розмовляти з позиції слабкості з Путіним немає про що.

"Він говоритиме з Путіним тоді, коли в нього у кишені буде величезний запас санкцій. Коли буде величезний запас погроз і стратегічний план зі знищення економічного процвітання РФ", – зазначив Городницький.

Кремль про готовність до перемовин

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", – заявив Пєсков.

Пєсков додав, що ніяких подробиць щодо зустрічі немає, ймовірно" рух розпочнеться коли Трамп повернеться до Білого дому.

Раніше Пєсков казав, що Путін не планує зустрічатися з Трампом.

ООН вітатиме діалог США та РФ

Офіційний представник генсека всесвітньої організації Стефан Дюжаррік зазначив, що ООН вітатиме будь-який діалог між Росією та США, передає news-pravda.

"Ми бачили повідомлення, які, як я думаю, надходять як з американської, так і з російської сторони. [Ми будемо] вітати будь-який діалог між Сполученими Штатами та Росією, щойно [Дональд Трамп] офіційно вступить на посаду", – зауважив Дюжаррік.

У МЗС України відреагували

Речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу 10 січня зазначив, що Трамп раніше повідомляв про наміри зустрітися із російським диктатором, тому нічого нового в цьому немає.

"Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни", – розповів речник МЗС.

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За його словами Україна передусім чекає на зустріч "президента Трампа і президента Зеленського".

Таким чином Тихий повідомив про підготовку до українсько-американських контактів на найвищому рівні одразу після інавгурації Трампа.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед будь-якими можливими переговорами з Росією щодо завершення війни він насамперед планує обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, як спільно зупинити Путіна.

В інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману він зауважив, що позиція України в обговореннях має бути ключовою для європейських партнерів, оскільки війна йде на українській території, і Україна має право на найгучніший голос у цих перемовинах.

Глава держави переконаний, що кремлівський диктатор не бажає сідати із ним за стіл переговорів.

Путін шукатиме будь-які зачіпки та висуватиме нереальні умови, щоб унеможливити початок переговорів з Україною.

Раніше Зеленський зазначав, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки. Зокрема, розгортання іноземного контингенту на території України – буде одним із найкращих інструментів, щоб примусити агресорку РФ до миру.

Що кажуть експерти

Колишній посол України у США і Франції Олег Шамшур вважає, що якщо зустріч Трампа та Путіна буде без України – це може мати серйозні наслідки для Києва. Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

Експерт переконаний, що зустріч таки відбудеться без участі української сторони.

Шамшур зауважує, що американський політик дотримується концепції, згідно з якою "великим дозволено більше, ніж усім іншим". Цю позицію Трамп демонстрував як під час своєї першої каденції, так і під час виборчої кампанії. І це, пояснив експосол, може створити загрозу досягнення домовленостей за рахунок України.

"Для Трампа головними є не інтереси України, а його власні інтереси, інтереси його політичного руху та його бачення ролі США у світі", – пояснює Шамшур.

Михайло Самусь, директор платформи "New Geopolitics Research Network", вважає, що Трампові слід зрозуміти, що ведення переговорів із росіянами – це марна трата часу. Про це він розповів в ефірі Радіо NV.

Експерт вважає, що окупанти мають вікно можливостей до 20 січня, саме до інавгурації Дональда Трампа. Проте, зараз вони знаходяться не в сильній позиції, й не можуть показати те, що перемагають у війні.

Михайло Самусь вважає, що зараз російські загарбники будуть кидати з усіх сил свої ресурси на фронті.

Окрім того, експерт зазначив, що кремлівський диктатор буде "максимально тягнути переговори з Трампом, намагаючись все-таки добитися, наприклад, окупації Покровська".

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Своєю чергою, директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, як потрібно вести переговори із Путіним

Він зазначає, що у стосунках з президентом РФ не можна виявляти слабкості, оскільки господар Кремля постійно шукає можливості для залякування.

За словами Бернса, новій адміністрації Дональда Трампа, готуючись до переговорів щодо України, треба думати про те, як забезпечити достатньо важелів впливу, щоб ці переговори відбувалися не лише на умовах Путіна.

Коли можуть розпочатися переговори

Однак, як пояснив експосол України у США Валерій Чалий висловився щодо ймовірних переговорів з Путіним.

Він зауважив, що на пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді Трамп зауважив, що упродовж трьох-шести місяців могтиме відбутися розмова із очільником Кремля.

Він додав, що новообраний президент США не вважає доречним проводити її до 20 січня.

Кореспондент Sky News Івор Беннетт, який працює в Росії, вважає, що до 9 травня Кремль сподіватиметься завершити переговори щодо України. Також він переконаний, що у 2025 році можуть припинитися бойові дії, а конфлікт буде заморожений.

Нагадаємо, в адміністрації Байдена зазначили, що Україна та Росія не готові до переговорів.

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