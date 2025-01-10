Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч.

Про це пише Reuters.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", — сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Трамп наразі не озвучив графіку зустрічі.

Нагадаємо, напередодні, 7 січня, новообраний президент США Дональда Трампа на пресконференції заявив, що упродовж пів року буде мати розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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