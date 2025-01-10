Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися - Reuters

Наразі дата зустрічі невідома.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч.
Про це пише Reuters.
"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", — сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
Трамп наразі не озвучив графіку зустрічі.
Нагадаємо, напередодні, 7 січня, новообраний президент США Дональда Трампа на пресконференції заявив, що упродовж пів року буде мати розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Читайте також:
- Чому Кіт Келлог відклав візит до Києва: пояснення дипломата
- Представник Трампа Кіт Келлог приїде до України і не тільки — Reuters
- "Уявіть бійку в клітці": Кіт Келлог заявив, що Україна та РФ готові до миру