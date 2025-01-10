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Ворог випустив групу ударних безпілотників: названа траєкторія руху

Ворог випустив групу ударних безпілотників: названа траєкторія руху

Дослухайтеся до сирен / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 10 січня 2025 року росіяни випустили на територію України нову групу ударних безпілотників. 

Через це в низці областей була оголошена повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗСУ попередили у повідомленні у соцмережах про рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Запоріжжі, рухаються на північ, на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині та Сумщині, курс - на захід.

Перебувайте у безпеці до закінчення відбою. 

Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.

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