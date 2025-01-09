Чи вистачить Україні лише європейських гарантій безпеки: Зеленський відповів

Український лідер наголосив на пріоритетності НАТО для захисту від агресії Росії.

У протистоянні російському агресору Україні буде недостатньо виключно європейських гарантій безпеки.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, коментуючи журналістам останнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в четвер, 9 січня на американській авіабазі в Німеччині.

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“Для України проти такого ворога як Росія недостатньо тільки європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об’єднані гарантії безпеки — США та Європи”, - сказав він.

При цьому український лідер наголосив на пріоритетності Північноатлантичного альянсу, вступ до якого найнадійніше убезпечив би Україну від російської агресії.

“Безумовно, найсильніше ми довіряємо НАТО. Але на шляху до НАТО все одно потрібно мати гарантії безпеки і від США, і від європейських колег”, - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому.

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