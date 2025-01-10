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Враг выпустил группу ударных беспилотников: названа траектория движения

Враг выпустил группу ударных беспилотников: названа траектория движения

Прислушайтесь к сиренам / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 10 января 2025 года россияне выпустили на территорию Украины новую группу ударных беспилотников.

Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ предупредили в сообщении в соцсетях о движении ударных БПЛА:

  • БпЛА в Запорожье, двигаются на север, в Днепропетровщину.
  • БпЛА на Днепропетровщине, двигаются в северном направлении.
  • БПЛА на Черниговщине и Сумщине, курс – на запад.

Находитесь в безопасности до окончания отбоя.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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