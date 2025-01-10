Враг выпустил группу ударных беспилотников: названа траектория движения

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 10 января 2025 года россияне выпустили на территорию Украины новую группу ударных беспилотников.
Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ предупредили в сообщении в соцсетях о движении ударных БПЛА:
- БпЛА в Запорожье, двигаются на север, в Днепропетровщину.
- БпЛА на Днепропетровщине, двигаются в северном направлении.
- БПЛА на Черниговщине и Сумщине, курс – на запад.
Находитесь в безопасности до окончания отбоя.
Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.
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