Враг выпустил группу ударных беспилотников: названа траектория движения

В ночь на 10 января 2025 года россияне выпустили на территорию Украины новую группу ударных беспилотников.

Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ предупредили в сообщении в соцсетях о движении ударных БПЛА:

БпЛА в Запорожье, двигаются на север, в Днепропетровщину.

БпЛА на Днепропетровщине, двигаются в северном направлении.

БПЛА на Черниговщине и Сумщине, курс – на запад.

Находитесь в безопасности до окончания отбоя.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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