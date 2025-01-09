Росіяни вдарили по Харкову: що відомо про "приліт"

Наразі інформації про травмованих немає.

В четвер, 9 січня, російські війська атакували Харків. За попередньою інформацією, ворог ударив по місту безпілотником типу "Молнія".

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, окупанти вдарили по цивільному підприємству в Немишлянському районі.

"Станом на зараз інформація про постраждалих і руйнування не надходила", - додав він.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання дрона сталося близько 15:00. Сталося займання на місці "прильоту".

"Попередньо без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці", - наголосив чиновник.

Зауважимо, що в Харківській області повітряна тривога тривала від 14:03 до 15:06. ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, вночі 9 січня росіяни атакували Україну "Шахедами" та дронами-імітаторами різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА.

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