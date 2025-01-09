Як почистити магазинні яблука від воску: прості способи

Яскраві, блискучі яблука на магазинних полицях завжди привертають увагу покупців. Проте ці фрукти покривають воском.

Яблука покривають воском. Це допомагає подовжити термін їхнього зберігання – це своєрідний бар'єр для запобігання плісняві та зневодненню, але таке покриття може містити фугіциди.

Як ефективно помити фрукти перед вживанням

1. Фрукти достатньо добре помити під проточною водою

2. Є ще один дієвий спосіб очистити яблука – для цього слід зробити саморобний розчин на основі оцту і води, або харчової соди і води. Важливо не забути ретельно промити яблуко під проточною водою після цього.

Очищення за допомогою соди:

Налийте до миски теплу воду

Додайте одну-дві чайні ложки харчової соди й ретельно розмішайте.

Покладіть яблука в розчин на 10–15 хвилин

Потім обережно потріть кожен плід щіткою або губкою та промийте чистою водою

Використання оцту

Наповніть миску теплою водою

Додайте одну-дві столові ложки оцту (яблучного або звичайного)

Замочіть яблука на 10 хвилин

Змийте залишки оцту водою

Чи потрібні мийні засоби під час миття фруктів

Згідно з рекомендаціями FDA, використовувати для миття фруктів мийні засоби або продовольчі засоби для миття продуктів – не варто.

Річ у тім, що фрукти мають пористу структуру, тож мило та побутові мийні засоби можуть поглинатися ними, навіть якщо ви ретельно промиєте їх потім. Як наслідок, це може провокувати різні захворювання.

Раніше ми писали, що не можна їсти на сніданок. Більше про це читайте у новині.

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