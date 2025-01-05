Навіщо мити банани перед вживанням

Якщо ви віддаєте перевагу чистим фруктам та хочете упевнитися у їх безпеці, то миття може бути розумним кроком.

Банани – це один з найпопулярніших фруктів у всьому світі. Однак попри популярність бананів не всі зможуть точно відповісти на запитання, чи потрібно їх мити.

Навіщо мити банани

Шкірка банана може містити забруднення, такі як пил або бруд. Миття бананів може допомогти видалити ці забруднення та зменшити ризик потрапляння їх у ваш організм.

Хоча багато людей не миють банани перед вживанням, варто врахувати деякі фактори.

Через більш товсту шкірку бактеріям і бруду складніше проникнути в м'якоть, що подовжує термін зберігання. Коли ви розрізаєте авокадо або банан, ніж може проштовхнути все, що перебуває на шкірі, на їстівну м'якоть, спричиняючи перехресне забруднення.

Миття продуктів знижує ймовірність такого забруднення. Промивання може видалити пісок, шкідників, пестициди або гербіциди, а також восковий наліт.

Чиста проточна вода — це все, що вам потрібно для миття будь-яких продуктів. Не потрібно використовувати спеціальний засіб, мило або мийний засіб.

Крім миття продуктів із товстою шкіркою (і всіх інших типів), є ще кілька речей, які допоможуть гарантувати їхню безпеку під час вживання:

Зберігайте фрукти та овочі окремо від сирого м'яса, птиці та морепродуктів

Охолодіть або заморозьте фрукти та овочі в закритих контейнерах протягом двох годин після нарізання, очищення або приготування

Завжди тримайте свій посуд, кухонні робочі місця і руки в чистоті, щоб нічого не забруднювати

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