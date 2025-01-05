Які крабові палички краще не купувати для салату

Хороші крабові палички повинні мати соковитий смак і виділяти сік при натисканні.
Крабові палички - це популярний продукт для приготування новорічних салатів, закусок та навіть гарячих страв. Вони смачні і доступні за ціною, проте не всі крабові палички якісні.
Як обрати якісні крабові палички
- Продукт повинен складатися із сурімі не менше ніж на 30%. Ідеальний склад продукту: 30% сурімі, 30% води, 30% крохмалю і 10% домішок сої і спеції. Якщо на упаковці відсотки не вказані, обирайте продукт, де сурімі перша у списку
- Крабові палички мають бути соковитими, а не сухими
- Обирайте продукт у вакуумній упаковці, адже в інших може бути повітря. Це означає, що такі крабові палички мають менший термін придатності
- Якщо на крабових паличках є кристали льоду, то їх заморожували не один раз. Краще відмовитися від такого продукту
- Сама крабова паличка має бути чисто білого кольору. Жодних сірих чи жовтих плям не повинно бути
- Під час натискання крабова паличка має лише потріскатися, а не зламатися повністю. Інколи у продукті може бути багато крохмалю
- Уникайте барвника Е-171: зверніть увагу на склад продукту і відмовтеся від покупки паличок, в яких вказаний барвник Е-171, оскільки він може бути шкідливий для здоров'я
- Якщо ви придбали крабові палички і використовуєте їх вдома, то зверніть увагу на форму. Вони повинні легко нарізатися, залишаючись пружними і цілими
Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити, що крабові палички на вашому столі будуть не лише смачними, а й якісними, що додатково сприяє приємному святу без небажаних сюрпризів.
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