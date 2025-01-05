Які крабові палички краще не купувати для салату

Хороші крабові палички повинні мати соковитий смак і виділяти сік при натисканні.

Крабові палички - це популярний продукт для приготування новорічних салатів, закусок та навіть гарячих страв. Вони смачні і доступні за ціною, проте не всі крабові палички якісні.

Як обрати якісні крабові палички

Продукт повинен складатися із сурімі не менше ніж на 30%. Ідеальний склад продукту: 30% сурімі, 30% води, 30% крохмалю і 10% домішок сої і спеції. Якщо на упаковці відсотки не вказані, обирайте продукт, де сурімі перша у списку

Крабові палички мають бути соковитими, а не сухими

Обирайте продукт у вакуумній упаковці, адже в інших може бути повітря. Це означає, що такі крабові палички мають менший термін придатності

Якщо на крабових паличках є кристали льоду, то їх заморожували не один раз. Краще відмовитися від такого продукту

Сама крабова паличка має бути чисто білого кольору. Жодних сірих чи жовтих плям не повинно бути

Під час натискання крабова паличка має лише потріскатися, а не зламатися повністю. Інколи у продукті може бути багато крохмалю

Уникайте барвника Е-171: зверніть увагу на склад продукту і відмовтеся від покупки паличок, в яких вказаний барвник Е-171, оскільки він може бути шкідливий для здоров'я

Якщо ви придбали крабові палички і використовуєте їх вдома, то зверніть увагу на форму. Вони повинні легко нарізатися, залишаючись пружними і цілими

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити, що крабові палички на вашому столі будуть не лише смачними, а й якісними, що додатково сприяє приємному святу без небажаних сюрпризів.

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