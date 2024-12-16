Кому не можна їсти авокадо: буде тільки гірше 

Авокадо може спричинити розлад в роботі органів ШКТ і є алергеном.

Авокадо — це потужний суперфуд, що містить корисні жири, антиоксиданти, які запобігають старінню та борються з недугами, а також майже 20 вітамінів і мінералів.

Авокадо є дуже корисним фруктом, та все ж таки його споживання певним група людей варто обмежити, кажуть експерти з питань охорони здоров’я.

Споживання занадто великої кількості авокадо може призвести до зменшення вироблення молока у матерів, які годують груддю. Тому цій групі людей рекомендується обмежити його споживання.

Вживання авокадо може призвести до здуття живота та діареї у деяких груп людей. Щоб уникнути цих проблем, людям з проблемами кишківника рекомендується з'їдати лише половину авокадо на день.

Ті, хто схильний до алергії, можуть страждати на такі симптоми, як нудота, головний біль або задуха після вживання авокадо, як алергічна реакція організму.

Авокадо багатий на жири, тому вживання занадто великої кількості цього фрукта може призвести до неконтрольованого збільшення ваги. Тому рекомендується зменшити кількість авокадо в щоденному раціоні, якщо ви прагнете скинути зайву вагу.

Авокадо є суттєвим тригером. Винуватцем є тирамін, амінокислота у фрукті, яка може спричиняти дискомфорт. Він може бути дуже важким для шлунка, якщо у вас гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Жир в авокадо може посилити печію.

Тим, хто приймає ліки проти гіпертонії, не слід їсти авокадо. Оскільки авокадо багате на калій, людям, які приймають бета-блокатори або інгібітори АПФ, слід уникати вживання занадто великої кількості.

Раніше ми писали, чому не можна пити чай з молоком. Більше про це читайте у новині.

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