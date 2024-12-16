Наступний тиждень буде вирішальним для Покровська – військовий

На Покровському напрямку зараз накопичуються ворожі резерви. Наступальна атака ЗСУ на Шевченко дещо зазнала невдачі.

Про це пише військовий з позивним "Мучной".

Як додає боєць, противник зміг втримати ключові позиції, з яких і буде відбуватися атака окупантів найближчими днями.

"Також р**ня мала успіх південніше, взявши під контроль південну частину н.п. Даченське, та змогли потіснити нас північніше. Цей тиждень буде переломним, нам залишається тільки триматися та діяти повідомляючи, бо деякі фланги забувають маячити!", – зазначив він.

Раніше йшлося про те, що на сьогодні в України поки не вистачає ресурсів для того, щоб убезпечити місто Покровськ Донецької області та остаточно зупинити наступ РФ у бік міста.

Читайте також: