Следующая неделя будет решающей для Покровска – военный

На Покровском направлении сейчас скапливаются вражеские резервы. Наступательная атака ВСУ на Шевченко несколько потерпела неудачу.

Об этом пишет военный с позывным "Мучной".

Как добавляет боец, противник смог удержать ключевые позиции, с которых и будет происходить атака оккупантов в ближайшие дни.

"Также р**ня имела успех южнее, взяв под контроль южную часть н.п. Даченское, и смогли потеснить нас севернее. Эта неделя будет переломной, нам остается только держаться и действовать сообщая, потому что некоторые фланги забывают маячить!", — отметил он.

Ранее речь шла о том, что на сегодняшний день у Украины пока не хватает ресурсов для того, чтобы обезопасить город Покровск Донецкой области и окончательно остановить наступление РФ в сторону города.

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