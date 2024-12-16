В январе Путин будет решать, будет ли говорить с Трампом: что это будет означать

Все будет зависеть не только от Трампа, но и от Путина.

В январе президент РФ Владимир Путин будет решать, будет ли говорить с лидером США Дональдом Трампом. По словам журналиста Виталий Портникова, если разговор состоится, это будет означать две вещи.

Об этом он сказал в разговоре с Ларисой Волошиной.

Состояние российской экономики оценивается как неудовлетворительное для продолжения длительной войны (не менее 5 лет) Россия приняла решение о переходе от "специальной операции" силового поглощения Украины к "специальной операции" политического поглощения Украины.

"Она (специальная операция политического поглощения Украины – ред.) начнется на следующий день после того, как закончится "специальная военная операция", – подытожил он.

Напомним, Путин сделал новое заявление о своем "Орешнике". Мол, в России планируется в ближайшее время наладить серийное производство комплекса. Диктатор дал понять, что удар по территории Украины – далеко не последний.

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