Развитие атомной и распределенной генерации – приоритет Украины, – нардеп

Украина должна одновременно развивать и атомную и распределенную генерацию, не делая выбор между ними. Это ключ к стабильной энергосистеме, которая сможет отвечать как на современные вызовы, так и на нужды восстановления после войны. Такую позицию озвучил народный депутат Сергей Нагорняк, призвав Верховную Раду поддержать законопроект о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

По словам депутата, обсуждения будущего энергосистемы Украины сводятся к разным подходам: некоторые политики акцентируют внимание на распределенной генерации, включая мобильные газовые станции, чтобы повысить устойчивость к атакам. Однако это не исключает необходимости атомной энергетики, которая обеспечивает базовую генерацию.

“Мы не выбираем – мы строим все. И это критически важно. Законопроект о достройке атомных блоков Хмельницкой АЭС нужно принять сейчас, потому что после войны будет поздно. В мирное время ни одно распределенное поколение не сможет обеспечить потребности промышленности. А если и сможет, то это будет настолько дорого, что наша промышленность станет неконкурентоспособной», – подчеркнул Нагорняк.

Он подчеркнул, что достройка атомных блоков станет основой для стабильного производства электроэнергии, необходимого для восстановления промышленности. Параллельно Украина должна развивать распределенную генерацию, которая сделает энергосистему более адаптивной к современным вызовам.

“Строительство мобильных станций и распределенной генерации уже продолжается благодаря поддержке международных партнеров. Нет никаких противоречий: мы строим и атом и распределенную генерацию, ведь это ключ к стабильной энергосистеме в будущем”, – отметил депутат.

Сергей Нагорняк поблагодарил международных партнеров за помощь во внедрении энергетических проектов и призвал украинских парламентариев поддержать законопроект, который позволит как можно быстрее начать достройку блоков на Хмельницкой АЭС.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект уже на следующей неделе.