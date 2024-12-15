Динамо – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире последний перед зимней паузой поединок чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 16 декабря, киевское "Динамо" примет ровенский "Верес" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Встреча состоится на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 13:00. Это последний поединок чемпионата Украины по футболу перед зимней паузой.

В настоящее время "Динамо" (40 очков) возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 2 балла. Киевляне сыграли на один матч меньше и в случае победы над "Вересом" увеличат отрыв от команды Руслана Ротаня до 5 пунктов.

В свою очередь, "Верес" располагается на 9-й строчке в таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Верес" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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