Динамо – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі останній перед зимовою паузою поєдинок чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 16 грудня, київське "Динамо" прийме рівненський "Верес" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 13:00. Це останній поєдинок чемпіонату України з футболу перед зимовою паузою.

Наразі "Динамо" (40 очок) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на 2 бали. Кияни зіграли на один матч менше і в разі перемоги над "Вересом" збільшать відрив від команди Руслана Ротаня до 5 пунктів.

Своєю чергою, "Верес" розташовується на 9-й сходинці в таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Верес" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Карта України без Криму: у ФІФА відреагували на скандальну помилку

"Кривбас" впевнено обіграв "Карпати" та наблизився до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

"Олександрія" втретє поспіль втратила очки в УПЛ: гравець суперника знепритомнів на полі (відео)