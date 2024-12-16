Фінал війни в Україні наближається: чотири сценарії від професора зі США

Кінець війни може наближатися, але для тривалого миру має значення те, що відбуватиметься після угоди.

Через майже три роки після наказу президента Росії Володимир Путін своїм військам про вторгнення до України війна переходить у свою завершальну фазу. Угода про припинення війни здається більш ймовірною, ніж будь-коли раніше.

Про це у своїй статті для видання The New York Times пише Раджан Менон – почесний професор міжнародних відносин у школі Павелла Міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник Зальцманівського інституту вивчення війни й миру Колумбійського університету.

Як йдеться у статті, нещодавно президент України Володимир Зеленський визнав, що армії зараз не вистачає сил, щоб звільнити всю захоплену Росією територію, та висунув ідею відкласти цю мету в обмін на членство в НАТО. Автор зазначає, що українці втомилися від боїв, але у Росії теж є проблеми: йдеться про втрати на фронті, економічні проблеми і те, що Путін досі не контролює всі території Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які разом з Луганською є частиною його проголошених цілей.

В публікації вказано, що увагу всіх привернуло неминуче повернення Дональда Трампа до Білого дому. Новообраний президент США пообіцяв швидко покласти край війні, і йому не бракуватиме важелів для цього – він може припинити військову допомогу Україні, якщо вона не вестиме переговори, і збільшити її, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів. Однак попри те, що лунали різні і приватні, і публічні пропозиції щодо мирної угоди, наразі неясно, чи є у Трампа дієвий план.

Проте, вважає автор статті, угода зрештою буде укладена, тому настав час планувати післявоєнний етап. Які б не були домовленості, Україна надалі матиме великого й могутнього сусіда, який може знову напасти. Тому розмова перейшла до гарантій безпеки, якщо Путін порушить умови політичного врегулювання. Коли Зеленський зустрічався із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у грудні, він, очевидно, скористався нагодою, щоб наголосити на важливості таких запевнень.

Чотири сценарії безпеки України після війни

Менон навів у матеріалі чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України.

Членство в НАТО

Так, надія Зеленського на членство України в НАТО, ймовірно, залишиться нездійсненою. Щоб прийняти нового члена до Альянсу, необхідна одностайність учасників блоку. А на сьогодні спостерігаються розбіжності: принаймні сім країн НАТО виступають проти вступу України або хочуть відкласти його на невизначений термін, включно зі США. Так, головні радники Трампа заявили, що членство не розглядається.

Гарантії безпеки

Як альтернатива, коаліція охочих може взяти на себе зобов’язання захистити Україну. Біда в тому, що Київ захоче, щоб серед гарантів були США. Україна розглядає НАТО як гарантію захисту з боку Штатів і не вважатиме жодну коаліцію надійною, якщо вона не буде зміцнена американськими військами та зброєю. Водночас Трамп навряд чи підпише таку домовленість. Він прагне не лише припинити війну, не даючи жодних обіцянок захистити Україну, але й зменшити зобов’язання США щодо безпеки в Європі загалом.

Заяви Трампа та люди, яких він обрав на найвищі посади у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, свідчать про те, що військова міць США буде дедалі більше спрямовуватися на Азійсько-Тихоокеанський регіон для протидії Китаю. Крім того, з простих географічних причин безпека України завжди матиме більше значення для європейців, ніж для американців. Тому розумно передбачити зменшення військової ролі США в Європі. Це вимагатиме від європейців щонайменше більшого тягаря щодо оборони, можливо, навіть головної відповідальності за захист України.

Європейські війська в Україні

Який може вигляд мати ендшпіль, в якому Європа лідирує? Кілька європейських країн обговорювали можливість розміщення військ у післявоєнній Україні. Минулого тижня Макрон, який наголошував, що Європа повинна зробити більше для власного захисту, зустрівся з президентом Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити розміщення європейських солдатів в Україні після мирного врегулювання. Пізніше Туск заявив, що його країна "не планує таких дій" навіть після припинення вогню. Словом, розмови про європейські гарантії безпеки були, але рішення немає.

Збройний нейтралітет

Інша можлива модель, яку можна назвати "збройним нейтралітетом", буде тією, якій Україна найменше віддає перевагу. Це вимагатиме від Росії взяти на себе зобов’язання не нападати на Україну, а від України – відмовитися від членства в НАТО і від розміщення іноземних військ та зброї на своїй території. Зазначається, що такий збройний нейтралітет зробив би Україну вразливішою порівняно з іншими рішеннями.

Водночас це також може бути найбільш досяжним результатом. Путін сказав, що нейтралітет необхідний для "добросусідських відносин".

"Можливо, важко уявити добросусідські відносини за будь-яких обставин, але значні успіхи Росії на полі бою, особливо за останні кілька місяців, означають, що пан Путін зможе досягти жорсткої угоди", – вважає автор матеріалу.

Він також вказує, що Україна не може покладатися на російську обіцянку ненападу і повинна максимізувати свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет.

"Вона може і повинна відхилити будь-які обмеження щодо чисельності своєї армії – на чому наполягала Росія під час невдалих переговорів 2022 року – або щодо звичайних озброєнь, які вона може придбати чи створити. Європейські країни, які вже навчають війська України та інвестують в її оборонну промисловість, можуть зробити більше на обох фронтах. Україна продемонструвала, що є грізним супротивником, і якщо її досвідчену, перевірену в боях армію вдасться зробити сильнішою та оснащенішою, то Росії доведеться рахуватися з набагато потужнішим супротивником", – йдеться у статті.

Резюмуючи свій матеріал, автор акцентує, що кінець війни може наближатися, але для тривалого миру, а не для заморожування, якого вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та повторно атакувала, має значення те, що відбувається після цього.

До слова, на думку британського військового експерта Френка Ледвіджа, Трамп змусить Україну та Росію підписати 2025 року компромісну угоду про перемир'я, після чого війна буде заморожена. Ця угода не сподобається ні українцям, ні росіянам.

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