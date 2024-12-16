Путін зробив нову заяву про свій "Орешнік"

Диктатор дав зрозуміти, що удар по території України - далеко не останній.

У Росії планують найближчим часом налагодити серійне виробництво комплексу "Орешнік".

Про це заявив диктатор Володимир Путін на колегії Міноборони РФ.

"Як відомо, новітньою потужною зброєю Росії став ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік". У листопаді у відповідь на удари по території нашої країни із застосуванням західної зброї він був успішно використаний. Використовувалася балістична ракета у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Найближчим часом має бути забезпечений серійний випуск таких комплексів для захисту Росії і наших союзників. І це, безумовно, буде зроблено", - сказав Путін.

Нагадаємо:

21 листопада російські війська завдали по Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удар було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешнік". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, наголосив, що російському президенту "закінчення цієї війни не потрібне", більше того - він "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну".

"Розмахувати своїм "Орешніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента (обраного президента США. - ред.) Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло - щоб він не зміг закінчити війну", - сказав Зеленський.

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