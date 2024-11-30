Аналітики оцінили нові погрози Путіна "Орешніком"

Російська ракета "Орешнік" не має нічого особливо нового. Її застосування не призведе до російської ескалації у війні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівняння її руйнівних можливостей з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід і відвернути Київ від подальших ударів ЗСУ по території РФ західними системами.

"Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський підтвердив цей факт 29 листопада у відповідь на заяви Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані та заявив, що "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені по Україні".

Агентство Reuters, посилаючись на п'ять близьких до американської розвідки джерел 27 листопада зазначило, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США про те, що Кремль навряд чи застосує ядерну зброю в Україні, навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю.

"Таким чином, постійне хизування Путіна "Орешніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є передвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару", - додають в ISW.

Нагадаємо, російський диктатор знову пригрозив Україні через удари вглиб території країни-агресорки Росії. Зокрема, "фюрер" заявив про можливі удари по Києву "Орешніком".

Зі слів Путіна, РФ неодноразово говорила про те, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту.