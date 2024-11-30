Аналитики оценили новые угрозы Путина "Орешником"

Российская ракета "Орешник" не имеет ничего особенно нового. Ее применение не приведет к российской эскалации в войне.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что акцентирование внимания на дальности и полезной погрузке ракеты, сравнение ее разрушительных возможностей с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов ВСУ по территории РФ западными системами.

"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве является пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", — говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане и заявил, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены по Украине".

Агентство Reuters, ссылаясь на пять близких к американской разведке источников 27 ноября, отметило, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.

"Таким образом, постоянное кичление Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара", — добавляют в ISW.

Напомним, российский диктатор снова пригрозил Украине из-за ударов вглубь территории страны-агрессорки России. В частности, "фюрер" заявил о возможных ударах по Киеву "Орешником".

По словам Путина, РФ неоднократно говорила о том, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.