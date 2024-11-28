Путин угрожает ударами "Орешника" уже сегодня: куда может целиться Россия

Путин подтвердил, что РФ может использовать "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Кремлевский диктатор Путин угрожает ударами "Орешника" уже сегодня.

Об этом заявил президент страны-агрессорв России Владимир Путин на саммите ОДКБ, сообщают средства массовой пропаганды.

Кремлевский диктатор в ответ на вопрос об ударах по центрам решений в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

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"Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам, это как бить "из пушки по воробьям", – заявил он.

Путин вновь подтвердил, что РФ может использовать "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Президент РФ сравнил удар "Орешника" с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

"Орешник" поражает цели на 3-4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие, – заявил он. – Испытательный аспект применения "Орешника" нацелен на совершенствование этого оружия".

Путин также заявил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения "Орешника". "Ущерб минимальный, но он есть", – сказал диктатор.

По оценкам военного аналитика Павла Нарожного, в лучшем случае у России есть всего две-три баллистические ракеты средней дальности "Кедр", которые Путин называет "Орешником". Теоретически враг может запустить по Украине еще одну такую ракету.

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