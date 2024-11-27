Сколько ракет "Кедр" есть у России: эксперт подсчитал

Аналитик отметил, что при ударе по Днепру в ракете "Кедр" не было никакой взрывчатки.

В лучшем случае у России есть всего лишь две-три баллистические ракеты средней дальности "Кедр". Теоретически враг может запустить по Украине еще одну такую ракету.

Об этом военный аналитик Павел Нарожный сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Они заявляют о новом ударе ракетой "Кедр". Но таких ракет у них есть, ну в лучшем случае, две-три штуки", – считает эксперт.

"Предыдущий удар был даже не удар – это эти суббоеприпасы упали на территорию завода "Южмаш" и повредили там некоторые здания. Потому что они были инертные, там не было никакой взрывчатки – ни конвенциональной, не говоря уже о ядерной. Теоретически они могут повторить, могут запустить еще одну ракету", – объяснил Нарожный.

В то же время, он обратил внимание, что россияне закрывают пространство над полигоном "Капустин Яр", откуда была запущена ракета "Кедр" по Днепру.

"Коны закрывают воздух над "Капустиным Яром". Почему они это делают? Потому что уже был удар беспилотниками по этому "Капустиному Яру". Они опасаются ударов украинских беспмлотников", — отметил аналитик.

К слову, издание Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц в украинском правительстве также сообщило, что новая российская баллистическая ракета, попавшая по Днепру, не имела взрывчатки.

Отметим, ракету, которой РФ атаковала Днепр 21 ноября, президент Владимир Путин назвал "Орешник", и сказал, что это якобы межконтинентальная баллистическая ракета. Однако начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что реальное название ракеты — "Кедр", и она баллистическая со средней дальностью.

Читайте также: