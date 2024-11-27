Скільки ракет "Кедр" має Росія: експерт підрахував

Аналітик зауважив, що під час удару по Дніпру у ракеті "Кедр" не було жодної вибухівки.

У кращому разі, Росія має усього лише дві-три балістичні ракети середньої дальності "Кедр". Теоретично ворог може запустити по Україні ще одну таку ракету.

Про це військовий аналітик Павло Нарожний сказав у ефірі телеканалу "Київ24".

"Вони заявляють про новий удар ракетою "Кедр". Але таких ракет у них є, ну в кращому випадку, дві-три штуки", – вважає експерт.

"Попередній удар був навіть не удар – це ці суббоєприпаси впали на територію заводу "Южмаш" і пошкодили там деякі будівлі. Тому що вони були інертні, там не було ніякої вибухівки – ні конвенційної, не кажучи вже про ядерну. Теоретично вони можуть повторити, можуть запустити ще одну ракету", – пояснив Нарожний.

Водночас він звернув увагу, що росіяни закривають простір над полігоном "Капустин Яр", звідки була запущена ракета "Кедр" по Дніпру.

"Кони закривають повітря над "Капустиним Яром". Чому вони це роблять? Тому що вже був удар безпілотниками по цьому "Капустиному Яру". Вони побоюються ударів українських безпмлотників", – зазначив аналітик.

До слова, видання Reuters з посиланням на двох високопосадовців в українському уряді також повідомило, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру, не мала вибухівки.

Зауважимо, ракету, якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада, президент Володимир Путін назвав "Орешник", і сказав, що це начебто міжконтинентальна балістична ракета. Однак начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що реальна назва ракети – "Кедр", і вона є балістичною з середньою дальністю.

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