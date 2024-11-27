Брат проти брата: у Павлограді сталося моторошне вбивство

Від отриманих травм 61-річний чоловік помер на місці.

Подія трапилася 24 листопада в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Західнодонбаська. Як встановили поліцейські, чоловіки проживали разом.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

В ході виниклого конфлікту зловмисник кулаком у голову вдарив потерпілого. Від удару чоловік впав на підлогу, а нападник пішов спати в іншу кімнату та коли прокинувся, втік з місця злочину.

Оперативники кримінальної поліції Павлоградського РУП розшукали братовбивцю та затримали його.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чотири людини, зокрема підліток, загинули в понеділок у селищі Лугини Коростенського району Житомирської області, отруївшись чадним газом.

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