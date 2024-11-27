Брат проти брата: у Павлограді сталося моторошне вбивство

Від отриманих травм 61-річний чоловік помер на місці.
Подія трапилася 24 листопада в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Західнодонбаська. Як встановили поліцейські, чоловіки проживали разом.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
В ході виниклого конфлікту зловмисник кулаком у голову вдарив потерпілого. Від удару чоловік впав на підлогу, а нападник пішов спати в іншу кімнату та коли прокинувся, втік з місця злочину.
Оперативники кримінальної поліції Павлоградського РУП розшукали братовбивцю та затримали його.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чотири людини, зокрема підліток, загинули в понеділок у селищі Лугини Коростенського району Житомирської області, отруївшись чадним газом.
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