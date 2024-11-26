Конфлікт між безхатьками: у Дніпрі сталося вбивство через ревнощі

За вчинений злочин фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.

25 листопада правоохоронці отримали інформацію про виявлення тіла чоловіка з численними тілесними ушкодженнями у покинутій будівлі в Центральному районі Дніпра. Впродовж декількох годин оперативники кримінальної поліції Дніпровського РУП встановили та затримали причетного до злочину 52-річного чоловіка.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Під час конфлікту нападник спочатку побив потерпілого дерев’яною палицею, а потім взяв до рук цеглу та ще декілька раз його вдарив. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

З’ясувалося, що конфлікт між безхатьками виник через ревнощі до жінки. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 26 листопада слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в одному зі столичних готелів сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула на місці.

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