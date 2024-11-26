Зіткнення 5 галактик: вчені поділилися деталями спостереження

Вчені стали свідками зіткнення п'яти галактик на неймовірній швидкості — понад два мільйони миль на годину.

Про це повідомило видання The Express.

Це явище було зафіксовано в групі галактик Квінтеті Стефана, яка була відкрита майже 150 років тому. На думку дослідників, зіткнення спричинило потужний поштовх, подібний до "звуковий гуркіт реактивного винищувача" — одне з найвражаючих явищ у Всесвіті. Це відкриття було здійснене за допомогою новітнього телескопа William Herschel Telescope Enhanced Area Velocity Explorer (WEAVE) в Іспанії.

"Це фантастично бачити рівень деталізації, розкритої тут WEAVE", - заявив професор Гевін Далтон, головний дослідник WEAVE з Оксфордського університету.

Доктор Марина Арнаудова з Університету Хартфордширу зазначила, що з моменту відкриття цього об'єкта в 1877 році, він привертав увагу астрономів, адже це своєрідне "космічне перехрестя", де минулі зіткнення галактик залишили складну ділянку космічного сміття. Тепер ці процеси активізувалися через проходження галактики на неймовірній швидкості — понад два мільйони миль на годину.

Нагадаємо, вчені NASA знайшли тунелі для ядерних ракет, заховані під льодовим щитом Гренландії.

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