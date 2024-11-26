У пітонових штанах і з кавою: "ангел" Victoria's Secret Тейлор Гілл вийшла на прогулянку зі своїм собакою

Дівчина дуже любить тварин і часто ділиться у соцмережах фотографіями своїх домашніх улюбленців.
28-річна американська модель та "янгол" Victoria's Secret – Тейлор Гілл – відома своєю любов'ю до тварин, особливо собак. Вона має кілька домашніх вихованців, яких вона називає важливою частиною свого життя. Нещодавно вона навіть започаткувала онлайн-магазин для тварин.
У своєму Instagram вона часто показує фото зі своїм чорним псом Салемом, який, до речі, навіть має свій мікроблог. Так, Тейлор показала нові знімки з прогулянки з чотирилапим другом.
Модель зображена в пітонових штанах, які поєднує з чорним топом із мереживом та ботильйонами на невисоких підборах. В одній руці Тейлор тримає склянку з кавою. А Салем слухняно позує на фото і дає господині лапу.
Раніше, нагадаємо, Тейлор Гілл виходила на подіум під час камбек-шоу Victoria's Secret.
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