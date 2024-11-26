Рекордна кількість дронів над Україною: у Тернополі – катастрофа

Такого ще не було.

Росіяни знову масовано атакували мирні міста України своїми дронами. В ніч проти 26 листопада рашисти випустили рекордну кількість безпілотників – 188, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Тернопіль лишився без світла та води. Кажуть, ситуація там найскладніша від початку повномасштабної війни. Окрім того, ворожі дрони накоїли лиха на Київщині. Там пошкоджені житлові будинки.

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Масована атака

Напередодні ввечері та впродовж ночі 26 листопада, Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працювали сили ППО. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Ворог почав атаку "Шахедами" орієнтовно з 19:00. А близько 23:00 моніторингові канали повідомляли про понад 40 ворожих БпЛА в повітряному просторі України. Згідно з прогнозами, впродовж ночі очікувалася атака понад 100 дронів.

Удар по Тернополю

І російські бляшанки таки накоїли лиха. Під час масованої атаки окупантів вибухи прогриміли у Тернополі. Мер Тернополя Сергій Надал у Telegram підтвердив атаку і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, а також не публікувати фото та відео роботи ППО. А згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу у місті було пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури. У Тернополі зникло електропостачання, а також виникли проблеми з водопостачанням. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

"На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби. Більше інформації - згодом".

Близько 6-ої ранку 26 листопада мер міста Сергій Надал додав, що у Тернополі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. А ще у місті відновлюють роботу пунктів обігріву. Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль".

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше".

Крім того, у багатоквартирних будинках не працюватимуть ліфти до повного відновлення електропостачання в місті.

"Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої"

Працівники комунального підприємства "Тернопільводоканал" поступово відновлюють централізоване водопостачання у місті. Мер зазначає, що можливо буде низький тиск. Та додав, що у місті запускатимуть генератори.

Що з водою та теплом

За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинно відновитися в усіх споживачів у Тернополі. Газопостачання у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень - функціонують. За словами Надала, за потреби "їх робота також підтримуватиметься генераторами". Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

Заклади освіти та медустанови

Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.

"Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів".

Медичні заклади у Тернополі також сьогодні працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами. Водночас у Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.

"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту"

Пункти обігріву

У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкрилися з 8 ранку за адресами:

"Вул. Миколи Лисенка, 8 - Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), просп. Злуки, 45 - КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка", Привокзальний майдан, 1 - вокзал станції "Тернопіль", вул. Федьковича.11 - КЗ "Дитячий - юнацький пластовий центр"

Мережеві обмеження

А вже за годину у Тернопільській області ввели мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку. Про це йдеться на Facebook-сторінці "Тернопільобленерго".

"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів."

Мер міста Сергій Надал в ефірі "Київ 24" заявив, що зараз у Тернополі найгірша ситуація за час війни. Коли енергетикам вдасться відновити електропостачання в місті - невідомо. Ось так у період перших морозів і різкого зниження температури росіяни позбавляють нас світла та тепла.

Атака на Київщину

Але і це ще не все. Окупанти не полишають бажань знищити якомога більше житлової інфраструктури, аби українці залишились без нічого. Цієї ночі ворожі дрони кружляли над Київщиною. В області успішно працювали сили ППО, проте уламками збитих БПЛА пошкоджено, зокрема, приватні та багатоповерхові будинки. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку.

"Ворог не припиняє атаки БпЛА на Київщину кожної ночі. Сьогодні вночі тривога тривала понад 7 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах."

У поліції Київщини уточнили, що станом на 8:30 відомо, що пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль – вибиті вікна, двері, посічені фасади. Також в одному з населених пунктів пошкоджено лінію електромережі.

Рекорд запущених дронів

До слова, сьогодні Росія оновила рекорд запущених дронів. В ніч проти 26 листопада Україну атакували 188 безпілотників. Про це повідомили у Повітряних Силах.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. 95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих."

Нагадаємо, вночі проти 26 листопада армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та випустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Силами ППО знищено 76 дронів.

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