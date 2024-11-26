Армія РФ вдарила по Сумах: що відомо про "прильоти"

Наразі не відомо про травмованих.

У вівторок, 26 листопада, російські окупанти вдарили по Сумах. Ймовірно, це була ракета.

Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

За його словами, російська армія влучила по території автостоянки, де розташоване СТО. Інформація щодо загиблих та поранених наразі немає, додав чиновник.

"Приміщення СТО зруйновано, дуже багато пошкоджених транспортних засобів. На місці працюють ДСНС, представники Товариства Червоного Хреста та поліція", - повідомив Артем Кобзар.

Як повідомлялося, близько 13:00 у Сумах після вибухів зайнялася багатоповерхівка. У Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на регіон. Крім того, було попередження про загрозу балістики.

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