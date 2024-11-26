Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сумах після вибухів зайнялася багатоповерхівка - ЗМІ

У Сумах після вибухів зайнялася багатоповерхівка - ЗМІ

Війна. / Фото: Associated Press

Інформації від влади немає.

У вівторок, 26 листопада, під час повітряної тривоги в Сумах сталися вибухи. У місті зайнялася одна з багатоповерхівок.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного". 

"У Сумах в одній з багатоповерхівок зайнялась пожежа після вибухів о 12:08, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на регіон. Крім того, було попередження про загрозу балістики. зауважимо, що Телеграм-канали повідомляли про два вибухи в місті та "приліт". За їхніми даними, після вибухів до неба здійнявся стовп диму та сталася пожежа в одному з будинків.

Наразі офіційної інформації від влади немає. 

Як повідомлялося, вночі проти 26 листопада армія РФ вдарила ракетами і рекордною кількість дронів. Зазначається, що росіяни випустили чотири "Іскандери" та 188 БпЛА.

Читайте також:

Сховатись не було шансу! Росіяни вдарили по центру Харкова

Сховатись не було шансу! Росіяни вдарили по центру Харкова

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація