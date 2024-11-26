В Сумах после взрывов загорелась многоэтажка — СМИ

Во вторник, 26 ноября, во время воздушной тревоги в Сумах произошли взрывы. В городе занялась одна из многоэтажек.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".

"В Сумах в одной из многоэтажек загорелся после взрывов в 12:08, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Заметим, что в Воздушных силах сообщали о пусках КАБ на регион. Кроме того, было предупреждение об угрозе баллистики. заметим, что Телеграмм-каналы сообщали о двух взрывах в городе и "прилете". По их данным, после взрывов к небу поднялся столб дыма и произошел пожар в одном из домов.

Пока официальной информации от власти нет.

Как сообщалось, ночью против 26 ноября армия РФ ударила ракетами и рекордным количеством дронов. Отмечается, что россияне выпустили четыре "Искандера" и 188 БПЛА.

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